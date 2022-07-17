В России выявили свыше 4,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 664, летальных исходов из-за ковида - на 46. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 698 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 18 490 296 и 381 881 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 483 против 2 879 днем ранее, до 17 908 809.

За сутки в России госпитализировали 705 заболевших против 1 314 днем ранее (снижение на 46,3%). Число госпитализаций уменьшилось в 62 регионах и увеличилось в 12, еще в 11 ситуация не изменилась.