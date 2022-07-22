ЦБ России анонсировал продление валютных ограничений в сентябре

Банк России в сентябре продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты физическим лицам. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее мнению, ситуация с поступлением наличной иностранной валюты вряд ли улучшится в будущем. "К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем", - сказала она, напомнив, что решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе.

"При этом наши банки должны иметь возможность реализовывать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета получить сумму в рамках разрешенного лимита на сумму в 10 тыс. [долларов]. Поэтому в сентябре мы вынуждены будем продлить те ограничения, которые ввели в начале марта", - добавила она.

ЦБ РФ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. С 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля.