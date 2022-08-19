Путин и Си Цзиньпин приедут на саммит G20 на Бали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются очно поучаствовать в саммите «Большой двадцатки», который должен пройти в ноябре на Бали, заявил глава Индонезии Джоко Видодо, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По его словам, оба лидера подтвердили ему наличие соответствующих планов.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», — указал Видодо в интервью главреду Bloomberg News Джону Миклетвейту.

При этом Bloomberg подчеркивает, что президент Индонезии впервые подтвердил планы лидеров России и Китая по очному участию в ноябрьском саммите G20. Однако в Москве и Пекине пока официально не заявляли о том, в каком формате лидеры двух стран будут участвовать в форуме «Большой двадцатки».

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом Индонезии продовольственную безопасность и подготовку к G20.