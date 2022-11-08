В Костромской области России упал вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области РФ, на его борту было пять человек, сообщили в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту было пять человек", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате инцидента погиб один человек, еще четверо получили травмы. Источник также сообщил, что борт потерпел крушение при заходе на посадку.

По последним данным, экипаж вертолета вышел на связь. Спасатели добираются до места крушения