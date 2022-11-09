Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе - Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend об этом заявила пресс секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе" - сказала Мария Захарова.