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Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе - Захарова

Россия Материалы 9 ноября 2022 18:37 (UTC +04:00)
Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе - Захарова

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БАКУ /Trend/ - Россия продолжит оказывать все необходимое содействие Баку и Еревану в интересах мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend об этом заявила пресс секретарь МИД РФ Мария Захарова.

"Трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении заложили основу для запуска процесса комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном. В рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проделана большая работа на треке разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе" - сказала Мария Захарова.

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