Путин продлил на год запрет на сделки с долями "недружественных" иностранцев в ряде сфер

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Соответствующий указ опубликован в понедельник.

Изменения вносятся в указ президента РФ от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Ранее срок действия ограничений был рассчитан на период до 31 декабря 2022 года, в новом документе установлена дата "до 31 декабря 2023 года включительно".

Под запрет попадают любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Ограничения распространяются на сделки с акциями "недружественных" инвесторов в уставных капиталах стратегических предприятий и компаний, с долями компаний, производящих и обслуживающих оборудование для топливно-энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий, на сделки с акциями российских банков (по списку, согласованному кабмином с ЦБ), на сделки с бумагами компаний, разрабатывающих крупные месторождения. Отдельно прописан запрет на сделки с долями инвесторов из недружественных стран в проектах "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении в Ненецком автономном округе.

При этом президент может специальным решением разрешить какую-либо сделку, попадающую под ограничения.