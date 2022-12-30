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В России за сутки выявили 5 810 случаев заражения коронавирусом

Россия Материалы 30 декабря 2022 12:09 (UTC +04:00)
В России за сутки выявили 5 810 случаев заражения коронавирусом

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 810, летальных исходов из-за ковида - на 50. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 146 случаев заражения и 56 смертей, всего с начала пандемии - 21 792 982 и 393 654 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 695 против 7 815 днем ранее, до 21 200 287.

За сутки в РФ госпитализировали 956 заболевших против 1 065 днем ранее (снижение на 10,2%). Число госпитализаций уменьшилось в 39 регионах и увеличилось также в 39, в семи ситуация не изменилась.

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