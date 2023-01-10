Сбер повысил минимальную ставку по базовым ипотечным программам до 10,9%

Сбер с 10 января повышает минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% пункта, до 10,9%, следует из материалов банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным сайта кредитной организации, минимальная ставка по базовым ипотечным программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" с 10 января увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%.

При этом ставки по программам с государственной поддержкой не меняются. Так, минимальная ставка по такому жилищному кредиту в Сбере составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе "Семейная ипотека" можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

"Сбербанк дольше всех на рынке держит ипотечные ставки на неизменном уровне и максимально идет навстречу клиентам. Так, весной 2022 года Сбер в течение месяца продолжал выдавать ипотеку себе в убыток в условиях резкого повышения ключевой ставки Банка России. Но стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", - сообщили в пресс-службе банка.