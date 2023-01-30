"Аэрофлот" до 2030 года планирует ежегодный прирост пассажиропотока на 6%

Совет директоров российской авиакомпании "Аэрофлот" утвердил стратегию развития до 2030 года, в соответствии с ней ежегодный прирост пассажиропотока группы составит 6%, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский журналистам, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В 2022 году, когда российская авиаотрасль столкнулась с ограничениями из-за западных санкций, группа "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") перевезла 40,7 млн человек - это на 14% меньше, чем годом ранее. В 2023 году, по словам Александровского, группа рассчитывает перевезти до 43,5 млн пассажиров, что предполагает рост год к году почти на 7%. К 2030 году, как ожидается, пассажиропоток группы достигнет 65 млн человек.

"Аэрофлот" планирует ежегодный прирост пассажиропотока в более высоких темпах, чем среднеотраслевые значения", - отметил Александровский.

Совокупный пассажиропоток российских и зарубежных авиакомпаний на рынке РФ в прошлом году, по оценке "Аэрофлота", составил 108 млн человек. Ожидается, что к 2030 году показатель достигнет 128 млн пассажиров при ежегодном приросте перевозок на 2,2%.