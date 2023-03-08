Постпред РФ в Вене призвал доработать проект решения о возобновлении СВПД

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участникам Венских переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимо вновь встретиться для доработки проекта решения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Уважаемые коллеги, все ваши многочисленные беспокойства можно легко снять. Для этого участникам Венских переговоров необходимо вернуться в Вену и в течение нескольких дней доработать проект решения о восстановлении СВПД", - следует из сообщения Ульянова в телеграме относительно заявления России по Ирану в Совете управляющих МАГАТЭ.