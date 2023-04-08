В России выявили 8 955 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 955, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 915 случай заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии - 22 706 980 и 397 534 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 9 956 против 10 685 днем ранее, до 22 080 949.

За сутки в России госпитализировали 1 221 заболевших ковидом против 1 167 днем ранее (рост на 4,6%). Число госпитализаций увеличилось в 45 регионах и уменьшилось в 31, еще в девяти ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 317 против 1 140 днем ранее, до 3 487 712. Умерли восемь заболевших (днем ранее - девять, всего с начала пандемии - 48 520). Количество выздоровевших возросло на 1 379, до 3 294 929.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 891 случай заражения и 1 028 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 925 272 и 1 878 178 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на шесть, до 37 455.