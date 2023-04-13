В России выявили 7 892 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 892, летальных исходов из-за ковида - на 37. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 282 случая заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии - 22 742 610 и 397 718 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 9 818 против 11 150 днем ранее, до 22 125 977.

За сутки в России госпитализировали 1 116 заболевших ковидом против 1 259 днем ранее (снижение на 11,4%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 41, еще в 14 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 171 против 1 292 днем ранее, до 3 492 508. Умерли восемь заболевших (днем ранее - девять, всего с начала пандемии - 48 561). Количество выздоровевших возросло на 1 142, до 3 301 192.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 810 случаев заражения и 1 220 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 929 088 и 1 883 428 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на восемь, до 37 493.