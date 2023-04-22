На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло ночью в субботу в Авачинском заливе на Камчатке, в Петропавловске-Камчатском ощущались толчки силой до 2-3 баллов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, ночью 22 апреля в акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло <...> на глубине 75 км. Магнитуда сейсмособытия составила 5,0. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 74 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.