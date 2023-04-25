В России разбился вертолет санавиации

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области РФ, один человек погиб, сообщили ТАСС во вторник в экстренных службах региона, передает Trend.

"Разбился вертолет санавиации, один член экипажа погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по предварительным данным, вертолет "Ансат" летел в поселок Ерзовка под Волгоградом, где у него место дислокации.

В комитете здравоохранения региона ТАСС уточнили, что пассажиров на борту не было.

"Один из вертолетов, обслуживающих службу санитарной авиации, упал при возвращении на базу без пассажиров. Пилот погиб на месте", - сказала представитель ведомства, добавив, что вертолет упал вне жилых массивов