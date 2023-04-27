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Hyundai Motor ожидает разрешения властей РФ на продажу своих заводов в России

Россия Материалы 27 апреля 2023 08:47 (UTC +04:00)
Hyundai Motor ожидает разрешения властей РФ на продажу своих заводов в России

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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor намерен продать свои заводы в России казахстанской компании и покинуть российский рынок. Компания ожидает решения властей РФ, сообщил в четверг телеканал MBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в условия сделки включено положение о том, что Hyundai Motor может выкупить активы обратно в любое время. В то же время в самой компании не подтвердили, что решение о судьбе российского производства было принято. "Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено", - сказали MBC в Hyundai Motor.

Стоимость сделки по продаже двух заводов пока неизвестна, указывает телеканал. Однако экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, предполагает он.

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