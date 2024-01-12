Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по Йемену

БАКУ /Trend/ - Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН 12 января на фоне атак США и их союзников на объекты хуситов в Йемене.

Как передает Trend, об этом сообщили в постоянном представительстве России в ООН.

"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", - говорится в сообщении.

Отметим, что США и их союзники нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили нанесение военными серии ударов по хуситам в Йемене.