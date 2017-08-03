Турция может обеспечить все потребности Катара – министр

3 августа 2017 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция может обеспечить все потребности Катара, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на турецко-катарском бизнес-форуме, который проходит в провинции Измир. Об этом сообщает в четверг телеканал TRT Haber.

Он подчеркнул возможности катарских компаний по инвестированию в различные сектора в Турции.

По словам Зейбекчи, турецкие компании также будут активно участвовать в инвестировании в экономику Катара.

Министр отметил стратегический характер отношений Турции и Катара.

Общий объем инвестиций Катара в мире составляет 335 миллиардов долларов, катарские инвестиции в Турцию - 18 миллиардов долларов.

Начиная с 2015 года, Катар приобрел в Турции ряд крупных компаний и банков, таких как ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC и Boyner.

Объем турецких инвестиций в Катар достигает 14,2 миллиарда долларов, турецкие компании занимаются реализацией в этой стране около 130 проектов, в том числе строят метро в Дохе, стоимость которого составляет 4,4 миллиарда долларов.

Товарооборот между Катаром и Турцией в 2016 году составил 692 миллиона долларов.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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