В Турции задержано свыше 30 журналистов

БАКУ /Trend/ - В Турции задержано свыше 35 журналистов, которые подозреваются в связях с движением Фетхуллаха Гюлена, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Согласно сообщению задержанные журналист использовали специальную программу связи ByLock, которой также пользовались сторонники движения Фетхуллаха Гюлена.

Имена задержанных журналистов не разглашаются.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло свыше 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался трижды по три месяца. В последний раз в июле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu