На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих

16 октября 2017 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В районе Зап Северного Ирака при взрыве самодельного взрывного устройства погибли двое турецких военных и трое получили ранения, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

Отмечается, что взрывное устройство было заложено членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Состояние одного из раненых военнослужащих оценивается как тяжелое.

Согласно сообщению Генштаба, в ходе прошедшей после этого воздушной операции было уничтожено восемь террористов.

(Текст: Талех Агавердиев)

Azernews Newspaper
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