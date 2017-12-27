БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит спецоперацию в последние дни перед Новым годом, говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в среду. Согласно сообщению, в рамках операции по заранее установленным адресам проводятся операции.

В сообщении отмечается, что в операции в целом принимает участие 1200 сотрудников полиции.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что в ночь на 1 января 2017 года было совершено нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек и получили ранения 65.

Уже 17 января полиция Стамбула задержала террориста открывшего огонь из огнестрельного оружия в ночном клубе, им оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу "Абу Мухаммед Хорасани".

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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