Иран не станет второй Сирией – правящая партия Турции

БАКУ /Trend/ - Иран не станет второй Сирией, так как эта страна является одним из ключевых игроков в регионе, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщают в среду турецкие СМИ.

По его словам, усиление напряженности в Иране не в интересах Турции.

Отметим, что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибло 28 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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