Иран не станет второй Сирией – правящая партия Турции

3 января 2018 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран не станет второй Сирией, так как эта страна является одним из ключевых игроков в регионе, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал, сообщают в среду турецкие СМИ.

По его словам, усиление напряженности в Иране не в интересах Турции.

Отметим, что в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

По данным иранских СМИ, в ходе протестов погибло 28 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Турция внимательно следит за развитием событий в Иране – вице-премьер
Турция 12:40
Турция и Иран обсудят вопросы безопасности
Турция 9 декабря 2017 15:32
Турция, Россия и Иран достигнут важных результатов в решении сирийского кризиса - Эрдоган
Турция 22 ноября 2017 18:29
В Сочи началась трехсторонняя встреча президентов Турции, Ирана и России
Турция 22 ноября 2017 17:53
Президенты Турции и Ирана провели встречу в Сочи
Турция 22 ноября 2017 17:17
Встреча президентов Турции России и Ирана важна для будущего региона - Эрдоган
Турция 21 ноября 2017 13:23
Обнародована дата встречи глав МИД Турции, Ирана и России
Турция 17 ноября 2017 12:50
Главы МИД Ирана, Турции и России встретятся в Турции
Турция 17 ноября 2017 09:22
Турция, Иран и Катар подпишут соглашение о грузоперевозках
Бизнес 12 ноября 2017 15:30
Турция, Иран и Катар подпишут соглашение о грузоперевозках
Бизнес 8 ноября 2017 13:23
Турция и Иран обсудили региональные вопросы
Турция 27 октября 2017 15:55
Президент Турции прибыл в Иран
Турция 4 октября 2017 12:43
Анкара и Тегеран обсудят региональные вопросы
Турция 2 октября 2017 09:32
Обнародована дата визита президента Турции в Иран
Турция 23 сентября 2017 11:22
Никто, кроме России, не предложил Анкаре доступную цену для закупки ЗРК - правящая партия
Турция 18 сентября 2017 18:37
На турецко-иранской границе задержаны трое граждан Ирана
Турция 5 сентября 2017 11:11
Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку – правящая партия Турции
Турция 14 июля 2017 15:03
Турция подвергается давлению из-за поддержки Катара – правящая партия
Турция 12 июня 2017 10:24