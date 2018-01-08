Оппозиция в Турции не выдвинет кандидата на президентских выборах

8 января 2018 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия националистического движения (MHP) Турции не выдвинет кандидата на президентских выборах, которые пройдут в стране в 2019 году. Об этом сказал лидер MHP Девлет Бахчели, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По его словам, MHP поддержит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей. Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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