Правительство Турции продлило еще на три месяца режим ЧП

БАКУ/Trend/ - Правительство Турции продлило режим ЧП еще на три месяца, начиная с 19 января, сообщают турецкие СМИ.

Накануне Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим ЧП еще на три месяца. Заседание прошло под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого соответствующее решение было принято правительством.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

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