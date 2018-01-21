Турция проинформирует послов стран региона об операции в Африне

БАКУ /Trend/ - МИД Турции проинформирует послов стран региона - Иордании, Ирака, Ливана, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии - об операции "Оливковая ветвь", сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, послов стран региона вызовут сегодня в МИД Турции, где помощник советника министерства Седат Онал проинформирует их о ходе антитеррористической операции.

В субботу главы дипломатических миссий США, России, Великобритании, Франции, Китая и Ирана также были вызваны в МИД Турции, где им предоставили информацию о последних событиях в Африне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.