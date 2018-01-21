С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 153 целей PYD и ИГ в Африне - Генштаб

21 января 2018 12:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала операции "Оливковая ветвь" уничтожено 153 целей PYD (сирийское крыло РПК) и ИГ в сирийском Африне. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Турции, сообщают турцкие СМИ.

«С начала операции уничтожено 153 целей используемых PYD (сирийское крыло РПК) и ИГ в сирийском Африне. Операция "Оливковая ветвь" продолжается согласно плану», - говорится в заявлении.

Отметим, что 20 января Генштаб Турции сообщил, что ВС Турции начали операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне.

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