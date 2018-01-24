Чавушоглу и Лавров обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которой стороны обсудили ход подготовки к предстоящему конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в МИД РФ.

Конгресс нацдиалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции - внутренней, внешней, вооруженной.

"24 января по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу. В продолжение контактов лидеров двух стран министры обсудили ход подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи. Условлено предпринять дополнительные совместные шаги в интересах обеспечения успешного проведения данного мероприятия", - говорится в сообщении МИД России.

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