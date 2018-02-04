Эрдоган обсудил с Макроном операцию "Оливковая ветвь"

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили сегодня в ходе телефонного разговора операцию "Оливковая ветвь" и прошедший на прошлой неделе в Сочи Конгресс сирийского национального диалога, а также двусторонние отношения, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, Эрдоган указав на то, что Турция не стремится к захвату территорий какого-либо государства подчеркнул, что операция "Оливковая ветвь" направлена на уничтожение террористов PYD/YPG и ИГ в Африне.

Делясь информацией о ходе операции Президент Турции отметил, что террористы PYD/YPG подвергают ракетному обстрелу турецкие провинции Хатай и Килис.

Кроме этого, оба лидера согласились поддерживать тесные контакты в вопросах двусторонних отношений и региональных проблем, особенно в политическом процессе в Сирии.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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