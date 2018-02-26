В Турции будет построено шесть футбольных стадионов

БАКУ /Trend/ - В шести турецких городах - Анкаре, Элязыге, Эрзинджане, Хаккари, Шырнаке и Эдирне будут построены шесть новых футбольных стадионов, и на эти цели будет затрачено 820 миллионов турецких лир, сообщили понедельник в министерстве молодежи и спорта Турции.

Как говорится в сообщении министерства, ранее был дан старт строительству 14 стадионов в городах Афьонкарахисар, Анталья, Эскишехер, Газиантеп, Коджаэли, Малатья, Мерсин, Сакарья, Самсун, Сивас, Трабзон, Бурса, Конья и Маниса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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