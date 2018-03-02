В Турции увеличилось число разводов

2 марта 2018 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Турции было зарегистрировано 569,4 тысячи браков, что на 4,2 процента меньше по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении Института статистики Турции (TUIK), распространенном в пятницу.

Среднестатистический возраст граждан Турции, вступивших в брак, среди мужчин составляет 27 лет, а среди женщин - 24 года.

В сообщении отмечается, что число разводов в Турции по итогам 2017 года составило 128,4 тысячи, что на 1,8 процента больше по сравнению с 2016 годом.

«38,7 процента разводов приходится на первые пять лет брака», - говорится в сообщении TUIK.

Отметим, что по итогам 2017 года численность населения Турции достигла 80 миллионов 810,525 тысячи человек.

По итогам 2017 года численность мужского населения Турции составила 40 миллионов 535,135 тысячи человек, женского населения - 40 миллионов 275,390 тысячи человек.

Согласно данным статистики, 50,2 процента населения Турции - мужчины, 49,8 процента - женщины.

18,6 процента турецких граждан проживает в Стамбуле, численность жителей этого крупнейшего мегаполиса составляет 15 миллионов 29,231 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Женщины в Турции более счастливы, чем мужчины
Турция 23 февраля 16:43
Уровень безработицы в Турции снизился
Турция 16 февраля 10:09
Обнародованы показатели импорта Турции в 2017 году
Бизнес 5 февраля 13:27
Производство автомобилей в Турции выросло более чем на 10 процентов
Бизнес 5 февраля 11:26
Обнародовано число абонентов операторов мобильной связи в Турции
ИКТ 2 февраля 14:46
Обнародована численность населения Турции
Турция 1 февраля 12:19
В минувшем году доходы Турции от туризма выросли почти на 20%
Туризм 31 января 11:54
В 2018 г. Турция трудоустроит несколько тысяч человек с ограниченными возможностями
Бизнес 10 января 12:44
В Турции сократились объемы продажи недвижимости
Энергетика 23 ноября 2017 12:31
Уровень безработицы в Турции составил 10,6%
Бизнес 16 ноября 2017 15:10
Число иностранных туристов в Стамбуле выросло
Бизнес 9 октября 2017 10:10
Турция усиливает контроль над электронной торговлей
Бизнес 1 октября 2017 14:00
Турция усиливает контроль над электронной торговлей
Бизнес 21 сентября 2017 17:12
В Турции уровень безработицы вырос почти на 4%
Бизнес 18 сентября 2017 15:09
В Турции будет создана специальная налоговая служба для контроля онлайн торговли – минфин
Бизнес 6 сентября 2017 10:34
В Турции предлагают облагать налогом зарубежные интернет-магазины (Эксклюзив)
Бизнес 12 июня 2017 17:34
В Турции упрощают налоги для образцовых налогоплательщиков
Экономика 19 сентября 2016 13:09
Турция упростила рабочий режим для женщин после декретного отпуска
Турция 19 сентября 2016 10:09