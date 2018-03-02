В Турции увеличилось число разводов

БАКУ /Trend/ - В 2017 году в Турции было зарегистрировано 569,4 тысячи браков, что на 4,2 процента меньше по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в сообщении Института статистики Турции (TUIK), распространенном в пятницу.

Среднестатистический возраст граждан Турции, вступивших в брак, среди мужчин составляет 27 лет, а среди женщин - 24 года.

В сообщении отмечается, что число разводов в Турции по итогам 2017 года составило 128,4 тысячи, что на 1,8 процента больше по сравнению с 2016 годом.

«38,7 процента разводов приходится на первые пять лет брака», - говорится в сообщении TUIK.

Отметим, что по итогам 2017 года численность населения Турции достигла 80 миллионов 810,525 тысячи человек.

По итогам 2017 года численность мужского населения Турции составила 40 миллионов 535,135 тысячи человек, женского населения - 40 миллионов 275,390 тысячи человек.

Согласно данным статистики, 50,2 процента населения Турции - мужчины, 49,8 процента - женщины.

18,6 процента турецких граждан проживает в Стамбуле, численность жителей этого крупнейшего мегаполиса составляет 15 миллионов 29,231 тысячи человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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