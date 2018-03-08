В НАТО предложили ограничить масштаб и сроки турецкой операции в Африне

8 марта 2018 23:07 (UTC+04:00)

Операция Турции в сирийском Африне должна быть ограничена в масштабах и по времени, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, передает РИА Новости.

"Турция должна ограничить масштаб и временных рамок этой операции, насколько это возможно", - сказала Гетемюллер, выступая на Брюссельском форуме.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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