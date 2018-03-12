В Турции госпитализированы свыше 20 студентов

12 марта 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В расположенной на востоке Турции провинции Эрзинджан госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщатся, что пострадавшие проживали в одном из студенческих общежитий.

По данным СМИ, причиной госпитализации является пищевое отравление.
Отметим, что в последний раз в Турции пищевое отравлении среди студентов было зафиксировано в январе текущего года.

В целом из-за некачественной пищи в январе в Турции отравились 176 школьников.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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Azernews Newspaper
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