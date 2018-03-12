В Турции госпитализированы свыше 20 студентов

БАКУ /Trend/ - В расположенной на востоке Турции провинции Эрзинджан госпитализированы 26 иностранных студентов, являющихся гражданами Афганистана, Пакистана и Ирака, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщатся, что пострадавшие проживали в одном из студенческих общежитий.
По данным СМИ, причиной госпитализации является пищевое отравление.
Отметим, что в последний раз в Турции пищевое отравлении среди студентов было зафиксировано в январе текущего года.
В целом из-за некачественной пищи в январе в Турции отравились 176 школьников.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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