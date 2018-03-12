В НАТО заявили о поддержке безопасности Турции от ракетных угроз из Сирии

НАТО поддерживает безопасность Турции, в том числе от ракетных угроз из Сирии, заявил в понедельник РИА Новости чиновник штаб-квартиры НАТО, пожелавший остаться неназванным.

Он прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, подвергшего жесткой критике позицию НАТО по Сирии в связи с тем, что альянс не оказывает поддержку Анкаре в ходе операции в сирийском Африне.

"НАТО оказывает поддержку безопасности Турции, например усиливает противовоздушную оборону Турции против ракетных угроз со стороны Сирии. НАТО не находится в Сирии, и не было никакого призыва к присутствию НАТО, но мы поддерживаем глобальную коалицию, чтобы победить ИГИЛ с помощью наблюдательных полетов и подготовки иракских сил", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ситуация в Сирии вызывает у всех членов НАТО "большую обеспокоенность". "Турция как член НАТО находится на передовой в урегулировании этого кризиса. Турция информировала Североатлантический совет об операции "Оливковая ветвь", и мы ожидаем, что они продолжат это делать. Генеральный секретарь НАТО поддерживает регулярные контакты с турецкими лидерами, включая президента Эрдогана", — сказал чиновник альянса.

При этом он повторил официальную позицию НАТО, что альянс признает "легитимные обеспокоенности Турции в области безопасности, но они должны решаться соразмерным и взвешенным образом".

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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