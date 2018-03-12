Военнослужащий ВС Турции погиб в ходе операции «Оливковая ветвь»

12 марта 2018 23:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе операции «Оливковая ветвь», осуществляемой ВС Турции в сирийском районе Африн погиб турецкий военнослужащий. Об этом, как передают турецкие СМИ, заявил генштаб страны.

Отмечается, что при осуществлении операции в районе Джендерис еще один военный получил ранения.

Генштаб Турции также заявил об освобождении от террористов четырех сел. «Таким образом, число освобожденных сел, начиная с утренних часов достигло 12-ти», - говорится в заявлении органа.

Всего в ходе операции «Оливковая ветвь», как отмечает генштаб, от террористов PYD/YPG, РПК («Рабочая партия Курдистана»), а также ИГ («Исламское государство») освобожено 5 городских центров, 163 села, 33 критически важных пункта.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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