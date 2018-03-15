Президент Турции намекнул о возможности начала третьей мировой войны

15 марта 2018 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создание военных баз США на территории Сирии направлено против России и может послужить причиной для начала третьей мировой войны, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция должна быть готова к любому ходу событий.

Глава государства отметил, что в настоящее время на территории Сирии расположено около 20 военных баз США.

«Возникает вопрос, зачем нужны американские военные базы на территории Сирии. Создается впечатление, что эти базы направлены против России и Ирана», - сказал Эрдоган.

Отметим, что впервые о возможном начала третьей мировой войны говорил в 2015 году экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу.

«Необходимо приложить максимум усилий для предотвращения начала третьей мировой войны», - сказал Давутоглу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Турции проведет встречу с главой Генштаба ВС
Турция 09:21
Президент Турции: Африн будет освобожден сегодня вечером
Турция 14 марта 13:45
США платят террористам в Сирии зарплату – Эрдоган
Турция 9 марта 16:43
Турция ведет переговоры с Ираком о начале совместных операций против РПК - премьер
Турция 9 марта 15:27
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Турция 7 марта 18:44
Эрдоган заявил о готовности ВС Турции освободить сирийский Манбидж
Турция 5 марта 09:22
США известна позиция Турции по поводу сирийского района Манбидж - Эрдоган
Турция 1 марта 09:56
Ходжалинская трагедия - самая кровавая трагедия в истории человечества - экс-премьер Турции
Турция 26 февраля 17:10
В Турции началась разработка танков без механиков-водителей
Турция 23 февраля 12:08
Оппозиционная и правящая партии Турции договорились о совместных действиях на президентских выборах
Турция 21 февраля 18:02
Турция приступила к реставрационным работам на Суданском острове Суакин
Бизнес 21 февраля 17:08
Турция намерена выпускать танки нового поколения без механиков-водителей – Эрдоган
Турция 21 февраля 16:34
Президент Турции сообщил о скором освобождении сирийского Африна
Турция 20 февраля 13:23
Турция и Ватикан обсудили т.н «геноцид армян» - Эрдоган
Турция 6 февраля 15:39
Турция продолжит развивать оборонную промышленность - Эрдоган
Турция 6 февраля 13:41
Турция не пожертвует ради вступления в ЕС своими интересами – Эрдоган
Турция 5 февраля 09:25
Перенесено турне президента Турции по латиноамериканским странам
Турция 31 января 09:30
В Сирии не осталось террористов ИГ - Эрдоган
Турция 27 января 14:21