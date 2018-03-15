Президент Турции намекнул о возможности начала третьей мировой войны

БАКУ /Trend/ - Создание военных баз США на территории Сирии направлено против России и может послужить причиной для начала третьей мировой войны, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция должна быть готова к любому ходу событий.

Глава государства отметил, что в настоящее время на территории Сирии расположено около 20 военных баз США.

«Возникает вопрос, зачем нужны американские военные базы на территории Сирии. Создается впечатление, что эти базы направлены против России и Ирана», - сказал Эрдоган.

Отметим, что впервые о возможном начала третьей мировой войны говорил в 2015 году экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу.

«Необходимо приложить максимум усилий для предотвращения начала третьей мировой войны», - сказал Давутоглу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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