Президент Турции проведет встречу с главой Генштаба ВС

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет встречу с главой Генштаба ВС Хулуси Акаром, пишут в четверг турецкие СМИ.

По данным СМИ, встреча Эрдогана с Акаром состоится сегодня.

В рамках встречи будет обсуждена военная операция «Оливковая ветвь».

Также ожидается, что Эрдоган сегодня примет главу Национальной разведки (MİT) Хакана Фидана.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Отметим, что 13 марта Генштаб Турции заявил о том, что ВС Турции и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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