БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула провела антитеррористическую операцию против сторонников РПК, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что в рамках операции задержаны 10 членов РПК.

Согласно данным СМИ, не исключается, что антитеррористические операции будут проведены и в других крупных городах Турции.

Напомним, что на кануне в провинции Измир на западе Турции в рамках антитеррористической операции были задержаны 8 членов РПК

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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