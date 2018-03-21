Турецкая авиация уничтожила еще 8 боевиков РПК, готовящих террористические атаки

21 марта 2018 11:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции уничтожили восемь боевиков РПК, готовящих террористические атаки, на севере Ирака, говорится в сообщении опубликованном на официальной странице ВС Турции в Twitter.

«ВВС Турции 21 марта уничтожили 8 боевиков РПК в районе Хакурк на севере Ирака. В ходе операций в целом было нейтрализовано 38 террористов», - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Текст: Али Гасымов)

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