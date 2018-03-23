В Стамбуле задержано 14 членов ИГ

БАКУ /Trend/ - В рамках проводимой полицией Стамбула спецоперации задержано 14 членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенном в пятницу.
В сообщении отметается, что операция проводилась в девяти районах Стамбула.
Согласно сообщения, в настоящее время в Стамбуле продолжается антитеррористическая операция.
«Все задержанные принимали участие в вооруженных конфликтах в Ираке, Сирии и Йемене, входя в состав незаконных бандформирований», - говорится в сообщении полиции Стамбула.
Отметим, что 28 февраля в Стамбуле были задержаны 39 членов ИГ.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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