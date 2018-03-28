ЕС попросил президента Турции вернуть двух греческих военнослужащих

БАКУ /Trend/ - ЕС обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой вернуть двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших границу Турции. Об этом сообщил сам президент Турции, комментируя итоги визита в Болгарию, сообщают в чреду турецкие СМИ.

«В ответ на просьбу представителей ЕС я ответил, что в Турции существует закон, и ни кто не может быть выше закона», - сказал Эрдоган.

Отметим, что 2 марта двое греческих военнослужащих были задержаны на территории Турции. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В генштабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими пограничниками греческих военнослужащих оказался один младший офицер.

Напомним, что, комментируя данный инцидент вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара не будет экстрадировать двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших турецкую границу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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