Турция откроет новый КПП с Сирией

БАКУ /Trend/ - Турция откроет новый контрольно пропускной пункт (КПП) с Сирией в провинции Хатай, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что новый КПП предназначен для облегчения доступа гуманитарных грузов в сирийский Африн.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ведутся работы по строительству КПП.

Отметим, что сегодня на территории Турция имеется 27 КПП, и 4 из них на границе с Ираком.

Семь, из имеющихся в Турции 27 контрольно-пропускных пунктов в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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