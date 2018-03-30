Турция не станет вести переговоры с террористами в Сирии - пресс-секретарь президента

30 марта 2018 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена вести переговоры с террористами в Сирии, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя заявлении президента Франции о том, что Париж может выступить в качестве посредника между Анкарой и боевиками PYD в Сирии. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Калына, Турция также призывает союзные страны выразить четкую позицию по отношению к террористическим организациям.

Пресс-секретарь отметил, что позиция Турции по отношения к террористам в Сирии предельно ясна.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступил к совместной с ССА военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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