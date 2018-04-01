МИД Турции осудил Грецию за включение спорных территорий в экопрограмму Natura 2000

1 апреля 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает решение Греции о включении района спорных островов Имиа (Кардак) в Эгейском море в экологическую программу ЕС Natura 2000. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

Аксой отмечает, что в целом, Турция не имеет возражений по вопросу реализации экологических программ ЕС, однако Греция пытается использовать их в собственных интересах.

«Отношение Турции к политике Греции касательно реализации экологических программ ЕС, в том числе программы Natura 2000, было подробно доведено до сведения Еврокомиссии еще в 1998 году", - говорится в заявлении Аксоя.

Представитель турецкого МИД отметил, что «нет сомнений в том, что острова Кардак принадлежат Турции, и этот вопрос не подлежит обсуждению».

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Azernews Newspaper
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