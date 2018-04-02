Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что проект станции, который реализует "Росатом", признали соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

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