Турция выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Аккую"

2 апреля 2018 23:52 (UTC+04:00)

Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС "Аккую", пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что проект станции, который реализует "Росатом", признали соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Проект АЭС "Аккую" предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", которые соответствуют самым высоким, "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого блока составит 1200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

"Аккую" — первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой формулой Россия будет иметь право на использование мощностей станции.

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