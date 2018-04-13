Чавушоглу и Столтенберг обсудят ряд вопросов

13 апреля 2018 20:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудят ряд вопросов во время визита Столтенберга в Анкару 16 апреля, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Ожидается, что Столтенберг также проведет встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром национальной обороны Нуреттином Джаникли, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО посетит Турцию 16 апреля.

В рамках встречи будет обсужден ряд региональных вопросов, в том числе урегулирование сирийского кризиса, а также операция «Оливковая ветвь».

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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