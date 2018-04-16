В марте в Турции зарегистрировано свыше 33 тыс. ДТП

БАКУ /Trend/ - В марте, согласно отчету управления полиции Турции, в стране зарегистрировано 33218 ДТП, в которых погибли 118 человек.
В документе отмечается, что за минувший месяц число пострадавших в результате ДТП составило 13 599 человек.
Согласно отчету, за указанный период самое большое количество дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений (4221 случай).
Кроме того, зарегистрировано 22 случая цепной аварии.
«Причиной 5613 ДТП, имевших место за указанный период, стало превышение скорости», - говорится в отчете.
267 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В марте 2018 года водителям в Турции было выписано штрафов на сумму 1,1 миллиона турецких лир.
Отметим что в течение трех месяцев (январь-февраль-март) в Турции было зарегистрировано 93966 ДТП.
Официальный курс на 16 апреля - 4,0859 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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