МИД Турции осудило теракт в Кабуле

30 апреля 2018 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает кровавый теракт в Кабуле и выражает соболезнования Афганскому народу, говорится в сообщении и МИД Турции распространенном в понедельник.

В сообщении МИД отмечается, что Турция, как и ранее, поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом.

Отметим, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрывы.

Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ. Агентство Франс Пресс сообщило о гибели фотографа Ша Мараи.

По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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