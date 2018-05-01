Проживающие в Азербайджане турецкие граждане будут голосовать 17 июня

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Азербайджане граждане Турции будут голосовать на парламентских и президентских выборах 17 июня. Об этом сообщили Trend во вторник в Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции.

Как отметили в YSK, проживающие в Азербайджане турецкие граждане будут голосовать в течении одного дня.

«Проживающие в России турецкие граждане будут голосовать в течение двух дней 16-17 июня», - сказали в YSK.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые состоятся в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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