Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции - Глава Генштаба

10 мая 2018 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции, сказал глава Генштаба Турции Хулуси Акар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Акара, в настоящее время ни одна из стран мира не ведет столь активную борьбу с терроризмом, как это делает Турция.

«Вооруженные Силы Турции продолжают успешную борьбу с террористами РПК, а также PYD и YPG в Сирии», - сказал Акар.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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