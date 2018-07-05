На юго-западе Турции горят леса

БАКУ /Trend/ - На юго-западе Турции в районе Бодрум в провинции Мугла вспыхнул лесной пожар, сообщают в четверг турецкие СМИ.
Сообщается, что пожар охватил лесные массивы площадью в три гектара. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.
Для тушения пожара привлечены пожарные бригады, а также вертолеты.
Отметим, что 3 июля в Стамбуле вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию с общей площадью два гектара.
Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.
В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.
Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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