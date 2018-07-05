На юго-западе Турции горят леса

5 июля 2018 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На юго-западе Турции в районе Бодрум в провинции Мугла вспыхнул лесной пожар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что пожар охватил лесные массивы площадью в три гектара. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

Для тушения пожара привлечены пожарные бригады, а также вертолеты.

Отметим, что 3 июля в Стамбуле вспыхнул лесной пожар, охвативший территорию с общей площадью два гектара.

Напомним, что леса занимают 27,6 процента территории Турции. Практически все они находятся в собственности государства.

В истории Турции, начиная с 1937 года, было зафиксировано свыше 68 тысяч случаев лесных пожаров.

Только за последние 10 лет в Турции было зафиксировано свыше 24 тысяч случаев лесных пожаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции сгорел пассажирский автобус
Турция 09:36
В Стамбуле горит текстильная фабрика
Турция 4 июля 11:53
В Анкаре вспыхнул пожар на химической фабрике
Турция 3 июля 17:07
В Стамбуле горит фабрика – есть пострадавшие
Турция 29 июня 16:33
На юге Турции горят леса
Турция 8 июня 15:34
В Турции произошел пожар на фабрике по производству деталей для вертолетов
Турция 4 мая 16:54
Лента новостей
В Азербайджане отметят 50-летие Сумгайытского государственного музыкального драмтеатра
Политика 19:12
Во Франции предупредили об угрозе аварий на ядерных объектах
Европа 19:07
В основе гражданской солидарности - вера в Президента Азербайджана и его деятельность - депутат
Политика 19:05
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Халилова орденом "Шохрат"
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев присвоил Тарлану Горчу почетное звание "Заслуженный деятель искусств"
Политика 18:51
Тамара Синявская награждена орденом "Шараф"
Политика 18:50
Сегодня возобновится подача воды в ряде бакинских поселков
Общество 18:38
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Одна из главных целей - воспитать в Азербайджане выпускников, отвечающих требованиям глобального рынка труда
Политика 18:30
Армянские вечера Соловьёва: кто стоит за нападками на российского депутата Савельева?
Точка зрения 18:06