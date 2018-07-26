Турецкие паломники попали в ДТП в Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Автобус с турецкими паломниками попал в аварию в Саудовской Аравии в городе Медина, пишут в четверг турецкие СМИ.
Сообщатся, что в результате ДТП автобус сгорел.
По данным СМИ, ранены более пяти паломников, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Сообщается, что пострадавшие в ДТП паломники будут доставлены в Турцию в течение дня.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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