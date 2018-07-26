Турецкие паломники попали в ДТП в Саудовской Аравии

26 июля 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Автобус с турецкими паломниками попал в аварию в Саудовской Аравии в городе Медина, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщатся, что в результате ДТП автобус сгорел.

По данным СМИ, ранены более пяти паломников, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается, что пострадавшие в ДТП паломники будут доставлены в Турцию в течение дня.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu

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